«Мозес сразу влился в команду». Крал — о звездном новичка «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
— Мозеса же вы, как я понимаю, увидели только в раздевалке «Арены Химки»?
— Ну, не буквально, конечно. Он присоединился к команде утром. Но, на мой взгляд, сразу неплохо влился и адаптировался. Видно, что это хороший футболист, умеющий работать с мячом и работать спокойно. Мозес нам сильно помог во втором тайме (Артем Калинин).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.