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«Мозес сразу влился в команду». Крал — о звездном новичка «Спартака»

11:10
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мозеса же вы, как я понимаю, увидели только в раздевалке «Арены Химки»?

— Ну, не буквально, конечно. Он присоединился к команде утром. Но, на мой взгляд, сразу неплохо влился и адаптировался. Видно, что это хороший футболист, умеющий работать с мячом и работать спокойно. Мозес нам сильно помог во втором тайме (Артем Калинин).

Полностью интервью с Кралом читайте здесь.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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