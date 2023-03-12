Мозес рассказал о состоянии своего здоровья

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья.

«Здоровье? Чувствую себя хорошо!» — сказал Мозес «СЭ».

6 августа 2022 года 32-летний Мозес получил травму ахиллова сухожилия в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«Спартак» расположен на второй строчке чемпионата России с 40 баллами.