Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал приход нового президента Ярослава Савина в клуб.

— Новое руководство? Не хотелось бы это комментировать. Но на результат и на тренировочный процесс это не влияет. Понятно, что когда есть стабильность наверху, то это передается команде и тренерскому штабу. Мы может принять перестановки, взаимодействовать с руководством и двигаться вперед.

— Общались с новым руководством?

— Да, оно постепенно вступает в диалог с игроками, тренерами и медицинским персоналом. Надеюсь, что будет выбран вектор развития, по которому мы будем двигаться, — заявил Рязанцев.

11 марта «Торпедо» уступило «Уралу» в матче 19-го тура РПЛ (0:1). Московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице (7 очков).