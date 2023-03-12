Попов: «Спартак» молодцы, что не сломались и додавили «Факел»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказался о победе «Спартака» над «Факелом» (3:2) в матче 19-м тура РПЛ.

«Забивай Соболев, 3:0 — и все. А так — нервы, качели. «Спартак» в любом случае молодцы, что не сломались, все равно додавили «Факел», выиграли. Но могли и вничью сыграть. «Факелу» надо было обыгрывать «Химки» дома в прошлом туре. А «Спартак» на данный момент не уровень «Факела», тем более в Москве. Теперь воронежцам остается надеяться только на «Химки». Потому что «Локомотив» уже выиграл два матча. Если «Химки» даже сыграют вничью с «Зенитом», что маловероятно, то догонят «Факел», между ними же одно очко разница», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

После 19 матчей «Спартак» с 40 очками идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 5 баллов, но сине-бело-голубые еще не сыграли в 19-м туре. В понедельник, 12 марта петербуржцы на своем поле встретятся с «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.