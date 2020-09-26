Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отметил игру Айртона в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:0). Бразилец оформил дубль.

— Всех с победой. Играли на выезде, будто дома находились, — приводит слова Ещенко пресс-служба клуба. — Столько болельщиков, очень приятно.

Мы выиграли. Тем более, у меня матч сотый за клуб был. Я горд здесь находиться.

Плюс мой подопечный сегодня изъявил желание два гола забить. Побольше бы таких голов он забивал сумасшедших. С моего подсказа.