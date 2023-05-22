Мостовой заявил о безразличии к положению команд в турнирной таблице РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в турнирной таблице РПЛ.

«Кто займет второе место? Честно — мне все равно. Удержит ЦСКА его или не удержит — какая разница? Что это дает? «Зенит» стал чемпионом — две недели уже все, тишина, все успокоилось. Да, чемпионы. А второе, третье место, что оно дает? Оно ничего не дает. Ни второе, ни третье, ни четвертое», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

После 28 туров на втором месте идет ЦСКА, в активе которого 54 балла. Следом за ним идет «Спартак», отстающий на одно очко. 7 мая «Зенит» досрочно оформил чемпионство.