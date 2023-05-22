Абаскаль полностью устраивает «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет московскую команду, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в начале этого года «Севилья» проявляла предметный интерес к Абаскалю. Но он разумно оценил свои возможности. Для него сейчас важнее поэтапное развитие, чем эмоциональное решение принять в 34 года «Севилью». Абаскаль полностью устраивает «Спартак». В клубе отмечают максимальное внимание к деталям, которое в первое время даже удивляло.

Клуб показывает свое желание продолжить работу с Абаскалем не только обновленным контрактом до 2025 года, но и трансферной кампанией под тренера. Сам испанец на данный момент тоже готов продолжить свой путь в «Спартаке».

34-летний Абаскаль возглавил красно-белых в июне 2022 года, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

В 28-м туре РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Красно-белые набрали 53 очка и расположились на третьем месте. ЦСКА (54) идет на второй строчке.