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Малафеев: «Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение клуба перевести защитника Данила Кругового в «Зенит-2».

«Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом, потому что, если игрок четко заявил об уходе в состав конкурента и не намерен оставаться, то навряд ли он команде уже поможет. Второе — место можно освободить и наигрывать другого футболиста, а в «Зените-2» Круговой сможет поддерживать форму. В любом случае, клуб должен предоставить такую возможность. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то мера наказания или попытка манипулировать, влиять на решение Кругового. Думаю, решение уже принято, стороны не договорились», — цитирует Metaratings.ru Малафеева.

17 января стало известно, что Круговой летом перейдет в ЦСКА. 25-летний россиянин согласовал контракт до лета 2028 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/malafeev-o-perevode-krugovogo-v-zenit-2-ya-by-ne-skazal-chto-eto-mera-nakazaniya-325340/
Вячеслав Малафеев
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК Зенит-2
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Факел
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