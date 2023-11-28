Терехов: «Футбол в России не деградирует. Нужно во всем искать плюсы»

Защитник «Химок» Сергей Терехов ответил на вопрос о состоянии футбола в России.

«Футбол деградирует? Считаю, что нет. Во всем нужно искать плюс, футбол стал другим — мы не играем в еврокубках, и многие клубы стали делать акцент на молодых футболистах, дают им больше практики. Нужно искать позитив в этой ситуации. Когда вернемся в международные матчи, молодые ребята будут выглядеть уже более уверенно. Возвращение в еврокубки? Надеюсь, что скоро. Хочу, чтобы это произошло как можно скорее, — сказал Терехов «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.