Филатов о бывшем администраторе «Локомотива» Машкове: «Прекрасный был человек, добрый и отзывчивый»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни администратора команды Анатолия Машкова.

«50 лет Анатолий Егорович был связан с «Локомотивом». За эти годы несколько раз менялись руководители министерства, приходили игроки и тренеры, а Анатолий Егорович оставался. Это говорило о его профессионализме.

В наше время лицо команды определяли администраторы, как это ни странно, потому что все было тяжело: форму достать было тяжело, в гостиницу поселиться было тяжело. Помочь семье, решить какие-нибудь житейские дела — за всем этим обращались к Анатолию Егоровичу. Прекрасный был человек, добрый и отзывчивый. Царствие ему небесное», — сказал Филатов.

О смерти Машкова стало известно 9 марта. Он работал в «Локомотиве» с 1977 года.

(Руслан Ботвенко)