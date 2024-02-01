Балахнин сомневается, что у Карпина получится работать на уровне топовых лиг Европы

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин оценил перспективы выступления отечественных игроков и тренеров на уровне сильнейших европейских чемпионатов.

«На уровне топ-5 чемпионатов найдется мало способных игроков. Тот же Далер Кузяев — молодец, играет, но он выступает за клуб с 11-го места чемпионата Франции, не в самом сильном турнире. Мы им все восторгаемся. Карпин правильно говорит, что Кузяев уже заработал денег и решил поехать в Европу. Но «Гавр» — это не топ-команда, а ниже среднего. Стоит ли его так восхвалять? Давайте вернемся в 90-е. Карпин, Мостовой и другие так же поехали в Европу за деньгами. Никто не ехал из-за любви к футболу, все хотели зарабатывать. И это нормально, так будет всегда. Все туда стремились ехать, чтобы заработать себе на жизнь. Сомневаюсь, что у него получится на уровне топовых лиг Европы. Надо говорить не о Карпине, а о команде, работающей с ним. Рядом с Валерием Георгиевичем работают иностранцы, в основном испанцы, многое делающие в работе. Сомневаюсь, что сейчас любому российскому тренеру доверят топ-клуб в Европе. Можно поехать в команды второй половины таблицы и найти себя. В Европе кроме Слуцкого никто и не работал», — приводит слова Балахнина Metaratings.ru.

54-летний Карпин на данный момент является главным тренером «Ростова» и сборной России. После 18 туров желто-синие под его руководством занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

У Карпина также был опыт работы тренером в Испании. С августа 2014 по февраль 2015 года он возглавлял «Мальорку».