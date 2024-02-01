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1 февраля, 22:08

Балахнин сомневается, что у Карпина получится работать на уровне топовых лиг Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин оценил перспективы выступления отечественных игроков и тренеров на уровне сильнейших европейских чемпионатов.

«На уровне топ-5 чемпионатов найдется мало способных игроков. Тот же Далер Кузяев — молодец, играет, но он выступает за клуб с 11-го места чемпионата Франции, не в самом сильном турнире. Мы им все восторгаемся. Карпин правильно говорит, что Кузяев уже заработал денег и решил поехать в Европу. Но «Гавр» — это не топ-команда, а ниже среднего. Стоит ли его так восхвалять? Давайте вернемся в 90-е. Карпин, Мостовой и другие так же поехали в Европу за деньгами. Никто не ехал из-за любви к футболу, все хотели зарабатывать. И это нормально, так будет всегда. Все туда стремились ехать, чтобы заработать себе на жизнь. Сомневаюсь, что у него получится на уровне топовых лиг Европы. Надо говорить не о Карпине, а о команде, работающей с ним. Рядом с Валерием Георгиевичем работают иностранцы, в основном испанцы, многое делающие в работе. Сомневаюсь, что сейчас любому российскому тренеру доверят топ-клуб в Европе. Можно поехать в команды второй половины таблицы и найти себя. В Европе кроме Слуцкого никто и не работал», — приводит слова Балахнина Metaratings.ru.

54-летний Карпин на данный момент является главным тренером «Ростова» и сборной России. После 18 туров желто-синие под его руководством занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

У Карпина также был опыт работы тренером в Испании. С августа 2014 по февраль 2015 года он возглавлял «Мальорку».

Источник: https://metaratings.ru/news/balakhnin-somnevayus-chto-u-karpina-poluchitsya-rabotat-na-urovne-topovykh-lig-evropy-329792/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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Спартак

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