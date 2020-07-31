Мостовой, Терентьев и Круговой начнут подготовку к новому сезону в «Зените»
«Зенит» объявил о возвращении в команду троих футболистов, которые провели сезон-2019/20 в аренде.
Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что в расположение клуба вернулись защитники Данил Круговой и Денис Терентьев, а также полузащитник Андрей Мостовой.
22-летний Круговой перешел в «Зенит» из «Уфы» летом 2019 года, однако сезон-2019/20 провел в клубе из Башкирии на правах аренды. На его счету 2 результативных передачи в 13 матчах.
27-летний Терентьев также выступал за «Уфу» в прошлом сезоне, в составе команды он провел 12 матчей и забил 1 гол.
22-летний Мостовой провел сезон в «Сочи», где забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 26 матчах.
Мостовой, Круговой и Терентьев начнут подготовку к сезону в составе «Зенита».— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 31, 2020
Сегодня футболисты приступят к тренировкам в «Газпром» — тренировочном центре.
Детали: https://t.co/nAC9JnseO7 pic.twitter.com/gWCyrXsO08