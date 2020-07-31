Мостовой, Терентьев и Круговой начнут подготовку к новому сезону в «Зените»

«Зенит» объявил о возвращении в команду троих футболистов, которые провели сезон-2019/20 в аренде.

Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что в расположение клуба вернулись защитники Данил Круговой и Денис Терентьев, а также полузащитник Андрей Мостовой.

22-летний Круговой перешел в «Зенит» из «Уфы» летом 2019 года, однако сезон-2019/20 провел в клубе из Башкирии на правах аренды. На его счету 2 результативных передачи в 13 матчах.

27-летний Терентьев также выступал за «Уфу» в прошлом сезоне, в составе команды он провел 12 матчей и забил 1 гол.

22-летний Мостовой провел сезон в «Сочи», где забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 26 матчах.