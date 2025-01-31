Шамар Николсон: «Очевидно, что хочу остаться в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что хочет остаться в московском клубе.

— Вы знаете, было много слухов этой зимой о вашем будущем и интересе к вам со стороны других клубов. Чего вы желаете?

— Вокруг меня всегда были близкие, и послушайте, я все еще здесь, я игрок «Спартака». Слухи ходили всегда, и это не мешает мне в том, чтобы сосредоточиться на «Спартаке».

— Вы хотите остаться здесь?

— Очевидно. Если я здесь, значит, я хочу здесь остаться. Если я захочу уйти, я уйду.

27-летний ямаец в этом сезоне забил 4 мяча и сделал 2 голевых паса в 14 играх за «Спартак».