Мостовой считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в рамках 6-го тура РПЛ.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Родригао, полузащитники Ильзат Ахметов, Вендел и Максим Глушенков, а также форвард Педро пропустят матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».
«С одной стороны, у «Зенита» действительно ощутимые потери. Мы видели, что когда только Вендел вылетел — уже стало ощутимо сложнее команде. А тут к нему еще прибавились Педро, Родригао, Ахметов, и тем более Глушенков. Вендел и Глушенков — это два футболиста, которые делали разницу в начале сезона. И, конечно, тяжело, когда у тебя вылетает сразу два футболиста, на которых строится вся атакующая линия, что мы и увидели по игре с «Химками», — сказал Мостовой «СЭ».
Также Мостовой оценил шансы команд в грядущем матче.
«Спартак» сейчас действительно на кураже. Если бы Вендел и Глушенков были в строю, то можно было бы сказать, что у «Зенита» есть преимущество, где-то 55 на 45 в их пользу. Но сейчас шансы действительно равны. Вообще, этот матч для «Спартака» будет серьезной проверкой. Ведь одно дело, когда ты играешь дома с «Факелом» или «Крыльями», и совсем другое дело, когда ты играешь с «Зенитом» в Питере», — добавил Мостовой.
Матч между комнадами пройдет 24 августа на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0