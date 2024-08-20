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Сегодня, 14:02

Мостовой считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»

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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в рамках 6-го тура РПЛ.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Родригао, полузащитники Ильзат Ахметов, Вендел и Максим Глушенков, а также форвард Педро пропустят матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».

«С одной стороны, у «Зенита» действительно ощутимые потери. Мы видели, что когда только Вендел вылетел — уже стало ощутимо сложнее команде. А тут к нему еще прибавились Педро, Родригао, Ахметов, и тем более Глушенков. Вендел и Глушенков — это два футболиста, которые делали разницу в начале сезона. И, конечно, тяжело, когда у тебя вылетает сразу два футболиста, на которых строится вся атакующая линия, что мы и увидели по игре с «Химками», — сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой оценил шансы команд в грядущем матче.

«Спартак» сейчас действительно на кураже. Если бы Вендел и Глушенков были в строю, то можно было бы сказать, что у «Зенита» есть преимущество, где-то 55 на 45 в их пользу. Но сейчас шансы действительно равны. Вообще, этот матч для «Спартака» будет серьезной проверкой. Ведь одно дело, когда ты играешь дома с «Факелом» или «Крыльями», и совсем другое дело, когда ты играешь с «Зенитом» в Питере», — добавил Мостовой.

Матч между комнадами пройдет 24 августа на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
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 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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