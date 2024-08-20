Президент медиалиги Осипов: «Лукойл-Арены» не будет. Медиафутбол КБ не нужен»

«Спартак» не пустил на свой стадион команды медиалиги, которые планировали сыграть благотворительные матчи ради помощи беженцам из Курской области, сообщил президент медиалиги Николай Осипов в своем Telegram-канале.

«Лукойл-Арены» не будет. «Спартак» не может или не хочет. Такие команды достойны «Лужников»! Медиафутбол КБ не нужен», — написал Осипов.

1 сентября медиалига должна была провести первый тур чемпионата на стадионе красно-белых и всю выручку с продажи билетов и мерча команд хотели отправить на нужды жителей приграничья.

Представители «Спартака» заявили, что блогеры и прочие игроки клубов медиалиги испортят газон в Тушино и они не смогут провести матч легенд клуба.