Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон сравнил медицину в России и Исландии
Экс-игрок «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон сравнил медицину в России и Исландии.
— Возникала ли дилемма, где растить детей — в Исландии или России?
— Мы много думали о том, чего хотим. Строили дом в Москве, думали осесть там. А затем пришел ковид, в этот момент мы жили в Копенгагене, Лена была беременна Мией. Мы чувствовали это так: если друг что-то подобное повторится, будем чувствовать себя в большей безопасности в Исландии. Тут меньше людей, у нас будет больше доступа к разным благам системы здравоохранения. Здесь мои родители, которые всегда могут нам помочь. Но после того, как мы прожили в Исландии 3-4 года, могу сказать, что я абсолютно недоволен местной системой здравоохранения. Все действительно плохо.
— В России лучше?
— По моему опыту — да. Я никогда не сталкивался с обычной медицинской системой. Во время игровой карьеры все вопросы решались мгновенно через клуб. В России можно попасть в более качественную клинику. В Исландии это просто невозможно, здесь все равны. И я реально злился много раз, когда ходил с дочерьми по врачам. Сказывается исландский менталитет — доктора говорят тебе: «Не волнуйтесь, все будет нормально. Просто идите домой, и все наладится». Они не пытаются понять причину проблемы, назначить какое-то углубленное обследование. И в такие моменты я реально сожалел, что живу не в России, — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».
38-летний Сигурдссон по окончании сезона 2021 года завершил игровую карьеру. С начала этого года он работает помощником главного тренера «Коупавогюра».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0