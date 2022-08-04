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Сегодня, 10:22

Магомед Адиев отреагировал на интерес со стороны «Урала»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Урал».

«Интерес из «Урала»? Могу сказать, что доработаю две оставшиеся игры в Лиге наций — против Беларуси и Азербайджана», — приводит Metaratings слова Адиева.

Вчера «СЭ» сообщал, что Адиев является одним из кандидатов на пост в клубе из Екатеринбурга в случае увольнения Игоря Шалимова.

«Урал» проиграл все три матча на старте сезона-2022/23 в РПЛ. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/adiev-prokommentiroval-interes-so-storony-urala-1326540/
Игорь Шалимов
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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