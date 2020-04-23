Мостовой считает, что не нужно возобновлять сезоны, пока пандемия не закончится

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что чемпионаты не стоит возобновлять, пока пандемия коронавируса не закончится.

— Думаю, никто толком не может ничего понять, поэтому позиции стран относительно возобновления или завершения своих чемпионатов очень разные, — цитируют «Известия» Мостового. — Каждое государство принимает свои меры, у всех разные ситуации. Это раньше был Евросоюз, а теперь все раскололось, и страны поступают по-своему, но посматривают и на других. Последствия этих решений станут известны только спустя какое-то время, и тогда мы поймем, кто был прав. Мое мнение, что не нужно возобновлять сезоны, пока пандемия не закончится, пока мы не будем понимать, что это полностью безопасно. Футбол всегда был, есть и будет. А жизни людей вернуть невозможно.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 630 781 человек. Умерших — 183 772, выздоровевших — 716 738.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

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