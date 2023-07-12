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Гойкович: «Честно — не думал приостанавливать контракт с «Оренбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, почему не стал приостанавливать контракт с российским клубом.

«Честно — не думал приостанавливать контракт, — цитирует Гойковича «РБ Спорт». — Если бы я хотел остановить контракт, я бы сделал это сразу. Такая возможность была, я мог уйти бесплатно. Но у меня есть уважение к «Оренбургу», к директору, к тренеру, к городу, к людям, которые брали меня в клуб и дали возможность показать свои качества. И я не мог просто взять и сказать им — я ухожу. Эти люди в происходящем точно не виноваты».

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Гойкович выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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