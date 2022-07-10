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Мостовой: «Бакаев и Адамов — два сапога пара. Собрались ингуш и чеченец вместе и ходят везде»

Мостовой рассказал о том, как Бакаев адаптировался в «Зените»
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал об адаптации новичков команды из Санкт-Петербурга.

— Как тебе новые игроки «Зенита»?

— Кассьера сразу влился. Две игры — два мяча. У Родригао только вчера была первая тренировка. А Баку я знал еще давным-давно. Ничего нового.

— Как осваивается Бакаев? Мы часто видим его с Адамовым.

— Да они два сапога пара. Ингуш и чеченец собрались вместе. И ходят везде вместе. Но ничего, все нормально. Бакаев хорошо влился в команду, ибо игроков сборной у нас много.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента, футболист покинул «Спартак» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

Матео Кассьерра и Родригао присоединились к «Зениту» этим летом, оба игрока ранее выступали за «Сочи».

Андрей Мостовой с&nbsp;Суперкубком России. «Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше. Чувствуем, что мы сильнее всех». Андрей Мостовой — о Суперкубке

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Андрей Мостовой
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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