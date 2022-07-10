Мостовой: «Бакаев и Адамов — два сапога пара. Собрались ингуш и чеченец вместе и ходят везде»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал об адаптации новичков команды из Санкт-Петербурга.
— Как тебе новые игроки «Зенита»?
— Кассьера сразу влился. Две игры — два мяча. У Родригао только вчера была первая тренировка. А Баку я знал еще давным-давно. Ничего нового.
— Как осваивается Бакаев? Мы часто видим его с Адамовым.
— Да они два сапога пара. Ингуш и чеченец собрались вместе. И ходят везде вместе. Но ничего, все нормально. Бакаев хорошо влился в команду, ибо игроков сборной у нас много.
Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента, футболист покинул «Спартак» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.
Матео Кассьерра и Родригао присоединились к «Зениту» этим летом, оба игрока ранее выступали за «Сочи».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -