Мостовой рассказал о том, как Бакаев адаптировался в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал об адаптации новичков команды из Санкт-Петербурга.

— Как тебе новые игроки «Зенита»?

— Кассьера сразу влился. Две игры — два мяча. У Родригао только вчера была первая тренировка. А Баку я знал еще давным-давно. Ничего нового.

— Как осваивается Бакаев? Мы часто видим его с Адамовым.

— Да они два сапога пара. Ингуш и чеченец собрались вместе. И ходят везде вместе. Но ничего, все нормально. Бакаев хорошо влился в команду, ибо игроков сборной у нас много.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента, футболист покинул «Спартак» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

Матео Кассьерра и Родригао присоединились к «Зениту» этим летом, оба игрока ранее выступали за «Сочи».