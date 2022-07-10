Деменко об уходе Крыховяка в «Аль-Шабаб»: «Теперь он будет бегать из клуба в клуб в поисках выгоды»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал решение польского полузащитника Гжегожа Крыховяка покинуть клуб и перейти в «Аль-Шабаб».

Команда из Саудовской Аравии арендовала Крыховяка у «Краснодара» вчера, 9 июля.

«Самое главное, что «Краснодар» решил вопрос. Разумеется, было бы лучше, если бы Крыховяк объяснил свое желание и планы. Сказал бы, что он хочет остаться, но на него давят за пределами России по политическим убеждениям... Но этого не было. Мы прекрасно понимаем, что некоторые легионеры повели себя очень некрасиво по отношению к нашим клубам.

Крыховяк мог расторгнуть контракт, но ушел в аренду? Ну вы же понимаете, почему это произошло. Таких денег, которые ему платил «Краснодар», ему больше никто не заплатит. Как клубы будут решать вопрос с зарплатой между собой? Сложно сказать, думаю, «Краснодар» явно постарался повернуть ситуацию и в свою пользу тоже, но это лишь догадки. Самое главное, что вопрос по Крыховяку решили. Теперь Гжегож будет бегать из команды в команду, пока не найдет выгодные для себя условия. На данный момент для «Краснодара» это хорошая сделка», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в августе 2021 года. В марте 2022 года 32-летний футболист приостановил контракт с российским клубом и завершил сезон в греческом АЕК.

В конце июня игрок вернулся в «Краснодар», но две недели спустя вновь принял решение о приостановке соглашения, которое действует до конца июня 2024 года.