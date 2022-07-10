Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Деменко об уходе Крыховяка в «Аль-Шабаб»: «Теперь он будет бегать из клуба в клуб в поисках выгоды»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал решение польского полузащитника Гжегожа Крыховяка покинуть клуб и перейти в «Аль-Шабаб».

Команда из Саудовской Аравии арендовала Крыховяка у «Краснодара» вчера, 9 июля.

«Самое главное, что «Краснодар» решил вопрос. Разумеется, было бы лучше, если бы Крыховяк объяснил свое желание и планы. Сказал бы, что он хочет остаться, но на него давят за пределами России по политическим убеждениям... Но этого не было. Мы прекрасно понимаем, что некоторые легионеры повели себя очень некрасиво по отношению к нашим клубам.
Крыховяк мог расторгнуть контракт, но ушел в аренду? Ну вы же понимаете, почему это произошло. Таких денег, которые ему платил «Краснодар», ему больше никто не заплатит. Как клубы будут решать вопрос с зарплатой между собой? Сложно сказать, думаю, «Краснодар» явно постарался повернуть ситуацию и в свою пользу тоже, но это лишь догадки. Самое главное, что вопрос по Крыховяку решили. Теперь Гжегож будет бегать из команды в команду, пока не найдет выгодные для себя условия. На данный момент для «Краснодара» это хорошая сделка», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в августе 2021 года. В марте 2022 года 32-летний футболист приостановил контракт с российским клубом и завершил сезон в греческом АЕК.

В конце июня игрок вернулся в «Краснодар», но две недели спустя вновь принял решение о приостановке соглашения, которое действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-teper-kry-hovyak-budet-begat-iz-komandy-v-komandu-v-poiskah-vy-gody/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Гжегож Крыховяк
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
«Это праздник в кремлевских коридорах». Что пишут британские СМИ после победы москвички Рыбакиной на Уимблдоне-2022, откуда выгнали русских
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кассьерра считает, что российские клубы будут играть в еврокубках в следующем сезоне
Мостовой опроверг информацию о возможном возвращении в «Сочи»
Генич — об игре «Спартака»: «Такой свежий футбол нравится и хочу, чтобы у Абаскаля получилось»
Мишин сравнил игру футболистов в матче Суперкубка с движениями балетных танцоров
Пименов: «Если не провести сейчас равноценный Бальбуэне трансфер, это будет огромный минус для «Динамо»
Экс-судья Левников объяснил, почему завершившие карьеру арбитры не смогут работать на ВАР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Бакаев и Адамов — два сапога пара. Собрались ингуш и чеченец вместе и ходят везде»

Украинский защитник «Динамо» Ордец приостановил контракт клубом и перешел в немецкий «Бохум»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости