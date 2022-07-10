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Сегодня, 12:46

«Динамо» нашло замену Бальбуэне

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Роберто Фернандес.
Фото фото engranados.com.ar

«Динамо» нашло замену защитнику Фабиану Бальбуэне, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, бело-голубые интересуются защитником «Гуарани» Роберто Фернандесом. 22-летний парагваец провел в этом сезоне 20 матчей за клуб и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,3 миллиона евро.

Сегодня, 10 июля московский клуб объявил о том, что Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23. По данным «СЭ», на решение повлияла супруга футболиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-mozhet-zamenit-bal-bue-nu-drugim-paragvajtsem/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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22%

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ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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11
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