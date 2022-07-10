«Динамо» нашло замену Бальбуэне
«Динамо» нашло замену защитнику Фабиану Бальбуэне, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, бело-голубые интересуются защитником «Гуарани» Роберто Фернандесом. 22-летний парагваец провел в этом сезоне 20 матчей за клуб и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,3 миллиона евро.
Сегодня, 10 июля московский клуб объявил о том, что Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23. По данным «СЭ», на решение повлияла супруга футболиста.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
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|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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