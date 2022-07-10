«Динамо» нашло замену Бальбуэне

«Динамо» нашло замену защитнику Фабиану Бальбуэне, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, бело-голубые интересуются защитником «Гуарани» Роберто Фернандесом. 22-летний парагваец провел в этом сезоне 20 матчей за клуб и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,3 миллиона евро.

Сегодня, 10 июля московский клуб объявил о том, что Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23. По данным «СЭ», на решение повлияла супруга футболиста.