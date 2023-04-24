Мостовой рассказал, что может сыграть со «Спартаком» злую шутку в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча московской команды с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

«Вообще не понимаю, чего ждать от нынешнего «Спартака». Да, «Краснодар» в последнее время показывает неплохие результаты. Состав у них неплохой, а в случае победы кубанцев разрыв между ними и москвичами составит всего 4 очка. Но у нас месяц назад и «Урал» хорошо играл, и все пели дифирамбы Гончаренко. А сейчас команда проиграла уже пять матчей подряд. С другой стороны, и у «Спартака» полоса неудач не может продолжаться бесконечно. Но с москвичами может сыграть злую шутку вылет из Кубка России после поражения от «Акрона» из первой лиги. Хотя об этой неудаче все забыли уже через день», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Матч между командами пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).