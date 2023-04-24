Тарханов — о «Спартаке»: «С Промесом и Джикией это одна команда. Без них — совсем другая»

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил расклад в борьбе за медали в РПЛ.

— С чемпионством вопрос давно решен. За серебро и бронзу сражаются «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Кто окажется лишним?

— Думаю, ростовчане из тройки уже не выпадут. Команда у Карпина крепкая, гибкая, управляемая. Когда все игроки в хорошем функциональном состоянии, за счет движения и борьбы стараются подавить соперника. Если с «физикой» проблемы — действуют строго от обороны.

— Так кто же останется без медалей — «Спартак» или ЦСКА?

— Явного фаворита тут нет. Да, армейцы весной на ходу, почти не теряют очки. В отличие от «Спартака», который внезапно забуксовал. Но его травмы лидеров подкосили. С Промесом и Джикией это одна команда. Без них — совсем другая. Если в ближайшее время оба вернутся в строй, спартаковцы до последнего будут бороться за медали.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 58 очков за 24 тура. «Ростов» находится на втором месте с 49 очками. Третью сторчку занимает «Спартак», набрав 45 очков и имея один матч в запасе.

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