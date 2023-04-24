Кузьмичев назвал ошибкой подписание «Локомотивом» контракта с Игнатьевым

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал подписание железнодорожниками контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

«Для меня очевидно, подписание Игнатьева себя не оправдало и было ошибкой Томаса Цорна. Исходя из предыдущих этапов карьеры Вани, его приобретение сразу показалось ошибочным. Судя по его характеру и карьере, я сомневался, что он сможет себя перебороть и выйти хотя бы на уровень «Краснодара». Игнатьев не исключает Европу? Даже если говорить о средних клубах, то там довольно высокий уровень игроков. В том состоянии, в котором находится Ваня, не думаю, что кто-то из европейских клубов им заинтересуется. Он себя не проявляет», — цитирует Кузьмичева Legalbet.

Игнатьев перешел в «Локомотив» в июле 2022 года в качестве свободного агента. За 22 матча в составе московского клуба нападающий забил четыре гола и сделал две результативные передачи.