Мостовой: «Давайте забудем Абаскаля, он не достоин внимания. В новый год без Абаскаля!»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением, какой след в истории «Спартака» оставил тренер Гильермо Абаскаль.

«Какой след в истории «Спартака» оставил Абаскаль? Давайте забудем Абаскаля, он недостоин внимания. В Новый год без Абаскаля!» — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.