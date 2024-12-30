«Балтика» арендовала вратаря «Пари НН» Кукушкина

«Пари НН» объявил об уходе вратаря Ивана Кукушкина.

Голкипер до конца 2025 года будет играть в «Балтике» на правах аренды. Соглашение включает опцию выкупа.

22-летний россиянин провел за «Пари НН» 4 матча.