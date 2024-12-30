Попов: «Вероятность встретить инопланетян меньше, чем чемпионство «Динамо»

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов оценил шансы московского «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«То, что в котировках букмекеров шанс встретить инопланетян выше, чем чемпионство «Динамо», говорит о том, что люди тупеют. Уровень образования падает. Существование инопланетян научно не доказано. У нас и в шаманов с тарологами верят. Так что я считаю, вероятность встретить инопланетян меньше, чем чемпионство «Динамо», — цитирует Попова Legalbet.ru.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу в чемпионате России на 4-м месте турнирной таблицы с 35 очками.