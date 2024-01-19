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Мостовой — об Амарале: «Приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о назначении португальца Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«Они все приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает. Вы кто такие? Амарал играл в футбол? Да где он там играл? А то он рассказывает, что нашел связь с Абаскалем... Еще бы он не нашел. Ощущение, что у нас в стране в футбол никто никогда не играл. А если честно, то уже все равно: кто, где, когда и зачем», — сказал Мостовой «СЭ».

Томаш Амарал. «Спартак» — самый популярный клуб России. От таких предложений не отказываются". Первое интервью Амарала

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого онработал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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