Мостовой назвал глупым заявление Кокорина о тюрьме: «Зачем это говорить и кому-то желать?»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Странное и глупое заявление. Зачем это говорить, если через это прошел? Ясно, что получил урок на всю жизнь и никогда не забудет. Но зачем это говорить и кому-то желать? Он забывает, что каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой», — сказал Мостовой «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.