Мостовой оценил шансы Соболева перейти в европейский чемпионат

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы нападающего «Спартака» Александра Соболева поиграть в европейском чемпионате.

«Я, например, никогда не сомневался в Соболеве перед его приходом в «Спартак». Когда он забивал в «Крыльях», я сказал, что он будет и дальше забивать. Сомневались в нем те, кто не разбирается в футболе или плохо разбирается. Таких очень много. Кто-то в Европе мог бы уже заинтересоваться Соболевым. Но понятно, в его возрасте уехать будет уже тяжело. Мог бы Соболев заиграть в Испании? Смотря в какую команду попадешь, ситуацию и подбор исполнителей. Мы раньше уезжали злые и голодные. А другое дело, когда у тебя такая зарплата. Как говорится, зачем, если нас и здесь неплохо кормят? Игорь Колыванов сказал, что Соболев похож на Лукаку и мог бы усилить «Интер»? Игорь — недооцененный нападающий в нашем обществе, один из лучших в СССР и России, много лет поиграл в Италии, он имеет право это говорить. Говорит он правильно, но, конечно, это было немного громковато», — приводит слова Мостового Legalbet.

26-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время форвард провел 96 матчей за красно-белых, забил 42 мяча и сделал 21 голевую передачу.