Мостовой оценил шансы Соболева перейти в европейский чемпионат
Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы нападающего «Спартака» Александра Соболева поиграть в европейском чемпионате.
«Я, например, никогда не сомневался в Соболеве перед его приходом в «Спартак». Когда он забивал в «Крыльях», я сказал, что он будет и дальше забивать. Сомневались в нем те, кто не разбирается в футболе или плохо разбирается. Таких очень много. Кто-то в Европе мог бы уже заинтересоваться Соболевым. Но понятно, в его возрасте уехать будет уже тяжело. Мог бы Соболев заиграть в Испании? Смотря в какую команду попадешь, ситуацию и подбор исполнителей. Мы раньше уезжали злые и голодные. А другое дело, когда у тебя такая зарплата. Как говорится, зачем, если нас и здесь неплохо кормят? Игорь Колыванов сказал, что Соболев похож на Лукаку и мог бы усилить «Интер»? Игорь — недооцененный нападающий в нашем обществе, один из лучших в СССР и России, много лет поиграл в Италии, он имеет право это говорить. Говорит он правильно, но, конечно, это было немного громковато», — приводит слова Мостового Legalbet.
26-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время форвард провел 96 матчей за красно-белых, забил 42 мяча и сделал 21 голевую передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3