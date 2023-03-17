Кавазашвили уверен в победе «Спартака» над «Оренбургом» в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».

«У меня одно главное ожидание — победа. «Оренбург» для нас — орешек крепкий. Не пропускаем и побеждаем. Счет меня не волнует», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Матч между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в субботу, 18 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

Команда Гильермо Абаскаля с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» — восьмой с 28 баллами.