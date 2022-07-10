Мостовой объяснил, почему «Зенит» не имеет конкурентов в России
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» поделился мнением о конкурентах сине-бело-голубых в России.
— Сейчас нет команды, которая способна навязать конкуренцию «Зениту». Ты согласен с этим?
— Не хотелось бы такое говорить. Чувствуем, что мы сильнее всех. Но расслабляться нельзя. Конкуренты есть. Например, «Динамо». Я вообще считаю, что все зависит от стабильности. В «Зените» все очень стабильно. В других командах может по шесть-семь игроков уйти в трансферное окно. От этого появляется негатив — и результаты соответствующие. У нас такого нет. Я в команде три года, ничего нового не происходит. Просто идут точечные усиления. От этого все и получается.
«Зенит» выиграл 4 последних чемпионата России подряд, а также завоевал 3 Суперкубка страны кряду.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -