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Сегодня, 12:35

Мостовой объяснил, почему «Зенит» не имеет конкурентов в России

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» поделился мнением о конкурентах сине-бело-голубых в России.

— Сейчас нет команды, которая способна навязать конкуренцию «Зениту». Ты согласен с этим?

— Не хотелось бы такое говорить. Чувствуем, что мы сильнее всех. Но расслабляться нельзя. Конкуренты есть. Например, «Динамо». Я вообще считаю, что все зависит от стабильности. В «Зените» все очень стабильно. В других командах может по шесть-семь игроков уйти в трансферное окно. От этого появляется негатив — и результаты соответствующие. У нас такого нет. Я в команде три года, ничего нового не происходит. Просто идут точечные усиления. От этого все и получается.

«Зенит» выиграл 4 последних чемпионата России подряд, а также завоевал 3 Суперкубка страны кряду.

Андрей Мостовой с&nbsp;Суперкубком России. «Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше. Чувствуем, что мы сильнее всех». Андрей Мостовой — о Суперкубке

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П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
5
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
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