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Сегодня, 11:57

Агент: «Тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить «Зенит»

Агент подтвердил интерес к Венделу со стороны «Фламенго»
Владимир Пушкарев
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал «СЭ» будущее своего клиента.

«Интерес «Фламенго» к Венделу действительно есть, но мы должны быть осторожны и позволить «Зениту» принять решение. Мы рады интересу этого великого клуба, но решение за «Зенитом». Мы никогда не поступим плохо с «Зенитом», потому что мы очень уважаем клуб и болельщиков. Так что тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить «Зенит», — сказал Барбьери «СЭ».

Сразу после победы в Суперкубке Вендел сообщил журналистам, что он остается в «Зените».

По данным Ge Flamengo, Вендел может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить действие контракта с российским клубом, чтобы перейти во «Фламенго» на правах аренды.

24-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
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Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
0
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