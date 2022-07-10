Агент: «Тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить «Зенит»

Агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал «СЭ» будущее своего клиента.

«Интерес «Фламенго» к Венделу действительно есть, но мы должны быть осторожны и позволить «Зениту» принять решение. Мы рады интересу этого великого клуба, но решение за «Зенитом». Мы никогда не поступим плохо с «Зенитом», потому что мы очень уважаем клуб и болельщиков. Так что тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить «Зенит», — сказал Барбьери «СЭ».

Сразу после победы в Суперкубке Вендел сообщил журналистам, что он остается в «Зените».

По данным Ge Flamengo, Вендел может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить действие контракта с российским клубом, чтобы перейти во «Фламенго» на правах аренды.

24-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.