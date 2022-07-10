Агент: «Тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить «Зенит»
Агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал «СЭ» будущее своего клиента.
«Интерес «Фламенго» к Венделу действительно есть, но мы должны быть осторожны и позволить «Зениту» принять решение. Мы рады интересу этого великого клуба, но решение за «Зенитом». Мы никогда не поступим плохо с «Зенитом», потому что мы очень уважаем клуб и болельщиков. Так что тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить «Зенит», — сказал Барбьери «СЭ».
Сразу после победы в Суперкубке Вендел сообщил журналистам, что он остается в «Зените».
По данным Ge Flamengo, Вендел может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить действие контракта с российским клубом, чтобы перейти во «Фламенго» на правах аренды.
24-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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