Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» слухи о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.

— Как футболист Промес запомнился прежде всего своей игрой, забитыми мячами. Он много дал «Спартаку» за те три года, что провел в команде. Был одним из лучших, если не лучшим. Его всегда встретят с открытыми руками. Если такой вариант возникнет, все будут только рады. Он вернется туда, где показывал свой лучший футбол — к сожалению, в Испании у него не получилось и он вернулся домой в Голландию.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и стал чемпионом России. В текущем сезоне на счету 29-летнего голландца 20 матчей за «Аякс», в которых он забил 6 голов и сделал результативную передачу.

(Константин Колмаков)