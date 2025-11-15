Футбол
Сегодня, 10:50

Мостовой о нефутбольных людях: «Никогда не позволю им чморить меня!»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», как относится к тем, кого считает нефутбольными людьми.

«Нам тяжело с этим, мы футболу всю жизнь отдали и землю грызли с четырех лет. Я никогда не позволю тем, кто футбол видел только по телевизору, чморить меня! Всегда буду это говорить. Просто некоторые это не знают, не все у нас в Европе играли. У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. Чего вы все тут вообще? Идите в гандбол, волейбол, баскетбол. Я же не лезу в другие виды спорта», — сказал Мостовой «СЭ».

На клубном уровне Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».

Ранее Мостовой назвал большое количество нефутбольных людей одной из главных проблем российского футбола.

Александр Мостовой
Футбол
  • sergey stepanov

    Те, кто в лихие годы, поехал играть на свой карман и для других болельщиков, то воообще не должны комментировать и рассуждать про российский футбол. Это из-за них уровень футбола падал! С Карпом идите в Испанию Сельту тренировать молодёжку или детскую, если допустят.

    15.11.2025

  • Микола Питерский

    Крайне неудачное фото: то ли Олег Попов приехал, то ли "Оно" вернулось

    15.11.2025

  • Микола Питерский

    Так ты определись: или "жене манж па сис жур " или "в Лиссабонах устрицы ел"

    15.11.2025

  • SuperDennis

    У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. /// Саша обосрал всех авторов из Спорт-экспресса!

    15.11.2025

  • Док

    Всё правильно сказал талантливый мастер. Здоровья ему, удачи и без травм!

    15.11.2025

  • оппонент

    у царя заело, хоть бы что-то новое сказал про нефутбольное.

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    15.11.2025

  • Спартак 98

    А как не позволишь ? Царским указом ? Так клал я на него с колокольни :tumbler_glass:

    15.11.2025

  • Желтый полосатик

    Какая же тяжелая жизнь у Царя! Проснешься утром, выглянешь в окно, а там они - НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ!!! Придешь на стадион, а там на трибунах сплошь - НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ! Хочешь обложить в "Спорт-Экспрессе" НЕФУТБОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, так и для этого тебе звонят сотрудники газеты - тоже НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ! "Они заполонили планету")))

    15.11.2025

  • H Aleksej

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    На СЭ в комментариях пишут только футбольные люди, других тут нет!

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Из нефутбольных людей зачастую получаются отличные тренеры (Моуриньо,например),а из хороших футболистов полное говно в плане тренерской деятельности. Все помнят и Зико,и Гуллита,и обрыганного Марадону,они все к нам приезжали. Помнят и Бубнова,бегавшего по полю и оравшего "я привезу московских бандитов".

    15.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Странный Сашка, сам своими речами себя чморит))) Ну да, хотя бы внешний вид свой привел в порядок))

    15.11.2025

  • TokTram_

    Царь сам себя давно зачмырил. Посмещище. Дайте ему поработать в Спартаке!

    15.11.2025

  • Илья858

    Обычное невоспитанное и необразованное быдло, последние более-менее серьёзные достижения которого были 35 лет назад (Португалию или Интертото всерьёз нет смысла рассматривать).. В нашей стране огромное количество нефутбольных людей сделали и делают очень много для становления и развития футбола. Самые простые примеры - Николай Озеров и Василий Уткин. Мостовой - как тренер или как аналитик никто и звать никак. Мостовому бы заткнуться и пахать, а он вместо этого своё дерьмо на всех льёт.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Эх вы деревенщина, вы в Европах играли?не играли, а я играл, я там царём был и по -французки "жене манж па сис жур " говорил и в Лиссабонах устрицы ел , уважемый человек между прочим ....:point_up:? то-то же.

    15.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Приведи себя в порядок, хотя бы внешне, особенно, голову (внутри и снаружи), и люди вновь, может быть, перестанут чморить!

    15.11.2025

    • Мостовой о проблеме российского футбола: «Большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

