Мостовой о нефутбольных людях: «Никогда не позволю им чморить меня!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», как относится к тем, кого считает нефутбольными людьми.

«Нам тяжело с этим, мы футболу всю жизнь отдали и землю грызли с четырех лет. Я никогда не позволю тем, кто футбол видел только по телевизору, чморить меня! Всегда буду это говорить. Просто некоторые это не знают, не все у нас в Европе играли. У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. Чего вы все тут вообще? Идите в гандбол, волейбол, баскетбол. Я же не лезу в другие виды спорта», — сказал Мостовой «СЭ».

На клубном уровне Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».

Ранее Мостовой назвал большое количество нефутбольных людей одной из главных проблем российского футбола.