Мостовой назвал причину разгрома «Ростова» «Спартаком»: «Главное — отъезд постороннего человека»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Я ожидал увидеть победу «Спартака» в этом матче. Я уже сказал: верните Абаскаля (смеется). Конечно, без Гильермо «Спартак» играет лучше. Я об этом говорил полтора года. Ясно, что бывает такой эмоциональный всплеск. Ушел человек, который случайно попал в клуб. Его убрали, и слава Богу. Команда раскрепостилась, команда получает удовольствие от того, что все залетает. Конечно, такая победа придаст положительный настрой перед дерби. Плюс, мы видели, что ЦСКА проиграл и потерял ряд игроков из-за дисквалификаций. «Спартак» сейчас в приподнятом настроении. Главное, что произошло — это отъезд постороннего человека», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

В четверг, 25 апреля красно-белые проведут перенесенный матч 21-го тура РПЛ против ЦСКА.