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Мостовой назвал причину разгрома «Ростова» «Спартаком»: «Главное — отъезд постороннего человека»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Я ожидал увидеть победу «Спартака» в этом матче. Я уже сказал: верните Абаскаля (смеется). Конечно, без Гильермо «Спартак» играет лучше. Я об этом говорил полтора года. Ясно, что бывает такой эмоциональный всплеск. Ушел человек, который случайно попал в клуб. Его убрали, и слава Богу. Команда раскрепостилась, команда получает удовольствие от того, что все залетает. Конечно, такая победа придаст положительный настрой перед дерби. Плюс, мы видели, что ЦСКА проиграл и потерял ряд игроков из-за дисквалификаций. «Спартак» сейчас в приподнятом настроении. Главное, что произошло — это отъезд постороннего человека», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

В четверг, 25 апреля красно-белые проведут перенесенный матч 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 1 : 5
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Матео Кассьерра

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 16
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Джон Кордоба

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Динамо

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П
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Локомотив

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Квинси Промес

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