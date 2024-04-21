«Спартак» опередил «Локомотив» и ЦСКА: турнирная таблиц РПЛ после 25-го тура

В воскресенье, 21 апреля, завершился 25-й тур чемпионата России.

«Спартак» в гостях разгромил «Ростов» (5:1) и опередил потерявших очки «Локомотив» (по дополнительным показателям) и ЦСКА. Красно-зеленые сыграли вничью с «Рубином» (1:1), красно-синие уступили «Ахмату» (1:2).

25-й тур РПЛ: результаты всех матчей

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 24 15 5 4 44-20 50 2 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46 3 Динамо 24 11 8 5 40-32 41 4 Спартак 24 11 5 8 34-29 38 5 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38 6 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37 7 Крылья Советов 24 10 6 8 42-35 36 8 Ростов 24 9 7 8 36-38 34 9 Рубин 24 9 6 9 21-30 33 10 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28 11 Факел 24 6 8 10 19-27 26 12 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26 13 Урал 24 6 6 12 24-38 24 14 Балтика 24 6 5 13 23-28 23 15 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23 16 Сочи 24 4 7 13 26-39 19

В матчах 21-го тура встречаются:

24 апреля, среда «Оренбург» — «Динамо» (16.00), «Пари НН» — «Локомотив» (18.15), «Зенит» — «Рубин» (20.30), «Краснодар» — «Балтика» (20.30);

25 апреля, четверг «Урал» — «Ростов» (16.00), «Факел» — «Крылья Советов» (18.15), ЦСКА — «Спартак» (20.30), «Ахмат» — «Сочи» (20.30).