Хавбек «Динамо» Арсен Захарян рассказал, где провел отпуск

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, чем занимался в отпуске. Футболист сообщил, что уже находится в Москве.

«Летал на свадьбу к Зауру Плиеву во Владикавказ. Побыл там три дня. Свадьба, конечно, была шикарная, вопросов нет. Сейчас уже несколько дней в Москве, провожу время с семьей. За границу улетать не планирую — скоро ведь первый сбор», — цитирует Захаряна Sport24.

Отметим, Захарян был признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2021/22.

В прошедшем сезоне футболист забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.