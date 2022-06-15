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Хавбек «Динамо» Арсен Захарян рассказал, где провел отпуск

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, чем занимался в отпуске. Футболист сообщил, что уже находится в Москве.

«Летал на свадьбу к Зауру Плиеву во Владикавказ. Побыл там три дня. Свадьба, конечно, была шикарная, вопросов нет. Сейчас уже несколько дней в Москве, провожу время с семьей. За границу улетать не планирую — скоро ведь первый сбор», — цитирует Захаряна Sport24.

Отметим, Захарян был признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2021/22.

В прошедшем сезоне футболист забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-15-svadba-byla-shikarnaya-voprosov-net-zakharyan-rasskazal-kak-i-gde-on-provel-otpusk
Арсен Захарян
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