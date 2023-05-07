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Сегодня, 02:15

Мостовой: «Матч «Зенита» и «Спартака» — модная история для хайпа»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«В игровом плане «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Последние матчи «Спартак» выигрывает с натяжкой. Но в психологическом и эмоциональном плане они могут побороться с «Зенитом» — это играет важную роль.

«Зенит» в этот день может стать чемпионом. Но какая разница? Не станет чемпионом в этот день — станет в другой. Для хайпа эта история модная. Но для футболистов не играет такой роли. В процентном соотношении 60 на 40 в пользу «Зенита», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5094105-aleksandr-mostovoj-match-zenita-i-spartaka-modnaya-istoriya-dlya-hajpa.html
Александр Мостовой
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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