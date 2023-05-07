Лаксальт — о конфликте с Шуниным: «Сказали друг другу пару нехороших слов, но все нормально»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал конфликт с вратарем Антоном Шуниным после матча 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

«Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация. Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но все нормально — это футбол. Никаких конфликтов между нами нет», — приводит слова Лаксальта «Чемпионат».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.