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Булыкин: «В матче «Зенита» и «Спартака» будет ничья, но чемпионство петербуржцев — вопрос времени»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Думаю, будет ничья. В любом случае, чемпионство петербуржцев — вопрос времени. В ближайших турах они в любом случае оформят титул. В гонке за второе место для меня фаворитами являются ЦСКА и «Спартак». Сейчас каждая игра на вес «серебра» для трех претендентов. Но все будет решаться в московском дерби.

По силе вторым должен быть «Спартак», потом идут ЦСКА и Ростов. Но здесь все непредсказуемо, случиться может разное», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-v-matche-zenit-spartak-budet-nichya-no-chempionstvo-peterburzhcev-vopros-vremeni-249042/
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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