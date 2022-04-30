Мостовой: «Если в «Зените» останутся все легионеры, то он и в следующем году станет чемпионом»

Бывший футболист Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнюю победу «Зенита» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:1). Питерцы досрочно стали чемпионами России.

«Это повод лишний раз порадоваться, записать в историю очередное чемпионство, — сказал Мостовой «СЭ». — В последние годы мы перед каждым сезоном говорим, что «Зенит» станет первым. Никто не удивился. Конкуренция «Динамо» до последних туров удивляла. Сегодня бело-голубые поражением «Уралу» эту интригу убили. Если в «Зените» останутся все легионеры, то он и в следующем году станет чемпионом. Если они уедут, то будет другой разговор. У нас есть примеры подобных ситуаций и в других чемпионатах, например, «Бавария». Это в лишний раз подтверждает мою мысль, что качество футболистов, деньги и другие детали позволят всегда быть наверху».