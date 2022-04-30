Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:56

Мостовой: «Если в «Зените» останутся все легионеры, то он и в следующем году станет чемпионом»

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнюю победу «Зенита» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:1). Питерцы досрочно стали чемпионами России.

«Это повод лишний раз порадоваться, записать в историю очередное чемпионство, — сказал Мостовой «СЭ». — В последние годы мы перед каждым сезоном говорим, что «Зенит» станет первым. Никто не удивился. Конкуренция «Динамо» до последних туров удивляла. Сегодня бело-голубые поражением «Уралу» эту интригу убили. Если в «Зените» останутся все легионеры, то он и в следующем году станет чемпионом. Если они уедут, то будет другой разговор. У нас есть примеры подобных ситуаций и в других чемпионатах, например, «Бавария». Это в лишний раз подтверждает мою мысль, что качество футболистов, деньги и другие детали позволят всегда быть наверху».

Александр Мостовой
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Гильерме назвал причины поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»
«Зенит» — «Локомотив»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака»
Мартин Якубко прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России
Московские команды против «Зенита» на «Газпром Арене»: ноль очков за два сезона
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эмоции футболистов «Зенита» после финального свистка матча с «Локомотивом»

«Зенит» стал чемпионом в четвертый раз подряд, рекордная серия — у «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости