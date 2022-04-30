Эмоции футболистов «Зенита» после финального свистка матча с «Локомотивом»

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Благодаря этой победе «Зенит» досрочно оформил победу в РПЛ. Этот титул стал для «Зенита» четвертым подряд и восьмым в истории.

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна в чемпионате СССР (1984).