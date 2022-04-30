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«Зенит» стал чемпионом в четвертый раз подряд, рекордная серия — у «Спартака»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Четырехлетняя победная серия «Зенита» — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола.

Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не пускал никого на первое место, шесть лет.

В советский же период лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трижды кряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России

Команда

Тренер

Годы побед

Серия побед

Спартак

Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001)

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

6

Зенит

Сергей Семак

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

4

ЦДКА

Борис Аркадьев

1946, 1947, 1948

3

Динамо К

Виктор Маслов

1966, 1967, 1968

3

Спартак

Олег Романцев

1992, 1993, 1994

3

Спартак

Константин Квашнин (1938), Петр Попов (1939)

1938, 1939

2

Динамо М

Борис Аркадьев (1940), Михаил Якушин (1945)

1940, 1945*

2

ЦДКА/ЦДСА

Борис Аркадьев

1950, 1951

2

Спартак

Василий Соколов

1952, 1953

2

Динамо К

Валерий Лобановский, Олег Базилевич

1974, 1975

2

Динамо К

Валерий Лобановский

1980, 1981

2

Динамо К

Валерий Лобановский

1985, 1986

2

ЦСКА

Валерий Газзаев

2005, 2006

2

Рубин

Курбан Бердыев

2008, 2009

2

Зенит

Лучано Спаллетти

2010, 2011/12

2

ЦСКА

Леонид Слуцкий

2012/13, 2013/14

2

* Чемпионат СССР-1941 не был доигран из-за начала Великой Отечественной во йны, в 1942-1944 турнир не проводился.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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