«Зенит» стал чемпионом в четвертый раз подряд, рекордная серия — у «Спартака»

Четырехлетняя победная серия «Зенита» — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола.

Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не пускал никого на первое место, шесть лет.

В советский же период лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трижды кряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России

Команда Тренер Годы побед Серия побед Спартак Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 6 Зенит Сергей Семак 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 4 ЦДКА Борис Аркадьев 1946, 1947, 1948 3 Динамо К Виктор Маслов 1966, 1967, 1968 3 Спартак Олег Романцев 1992, 1993, 1994 3 Спартак Константин Квашнин (1938), Петр Попов (1939) 1938, 1939 2 Динамо М Борис Аркадьев (1940), Михаил Якушин (1945) 1940, 1945* 2 ЦДКА/ЦДСА Борис Аркадьев 1950, 1951 2 Спартак Василий Соколов 1952, 1953 2 Динамо К Валерий Лобановский, Олег Базилевич 1974, 1975 2 Динамо К Валерий Лобановский 1980, 1981 2 Динамо К Валерий Лобановский 1985, 1986 2 ЦСКА Валерий Газзаев 2005, 2006 2 Рубин Курбан Бердыев 2008, 2009 2 Зенит Лучано Спаллетти 2010, 2011/12 2 ЦСКА Леонид Слуцкий 2012/13, 2013/14 2