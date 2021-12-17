Мостовой: «Единственным плюсом Ваноли в «Спартаке» является его футбольное прошлое»
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал единственный плюс назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера московского клуба.
«Я думаю, комментировать преждевременно. Никто понять не может, приведет ли это назначение к лучшему или худшему. Про него говорят, что он работал вторым тренером у известных специалистов, но сейчас на скамейке сидят десять человек, еще столько же в ложе, и все работают. Единственный плюс, что он в прошлом был футболистом, и не стоит также забывать, что он итальянец, а «Спартак» с итальянцем в последний раз чемпионат и выиграл, может быть, по этому пути в команде хотят пойти», — цитирует Мостового ТАСС.
«Спартак» объявил о новом тренере 17 декабря. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23. Ваноли сменил на посту главного тренера Руя Виторию.
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