Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мостовой: «Единственным плюсом Ваноли в «Спартаке» является его футбольное прошлое»

Мостовой прокомментировал назначение Ваноли на пост главного тренера «Спартака»
14:53
Теги:

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал единственный плюс назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера московского клуба.

«Я думаю, комментировать преждевременно. Никто понять не может, приведет ли это назначение к лучшему или худшему. Про него говорят, что он работал вторым тренером у известных специалистов, но сейчас на скамейке сидят десять человек, еще столько же в ложе, и все работают. Единственный плюс, что он в прошлом был футболистом, и не стоит также забывать, что он итальянец, а «Спартак» с итальянцем в последний раз чемпионат и выиграл, может быть, по этому пути в команде хотят пойти», — цитирует Мостового ТАСС.

«Спартак» объявил о новом тренере 17 декабря. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23. Ваноли сменил на посту главного тренера Руя Виторию.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13229377

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
В ФРГ выразили сожаление из-за решения стран ЕС продлить санкции против РФ
1
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Паоло Ваноли — новый главный тренер «Спартака», Руй Витория уволен, результаты в сезоне 2021/22