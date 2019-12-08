Москва в 19-м туре РПЛ: 1 очко, 12 пропущенных голов
22:35
19-й тур чемпионата России оказался ужасным для московских клубов.
Три из четырех столичных команд потерпели крупные неудачи, и только ЦСКА добыл ничью в Краснодаре. При этом москвичи забили всего два гола, пропустив 12. (Кирилл Бурдаков)
Матчи московских клубов в 19-м туре
|
Дата
|
Клуб
|
Город
|
Матч
|
06.12.2019
|
Санкт-Петербург
|
Зенит — 0:3
|
06.12.2019
|
Тула
|
Арсенал — 0:4
|
07.12.2019
|
Краснодар
|
Краснодар — 1:1
|
08.12.2019
|
Москва
|
Ростов — 1:4
Итого: +0=1-3, мячи 2-12.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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