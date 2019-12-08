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Москва в 19-м туре РПЛ: 1 очко, 12 пропущенных голов

22:35
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19-й тур чемпионата России оказался ужасным для московских клубов.

Три из четырех столичных команд потерпели крупные неудачи, и только ЦСКА добыл ничью в Краснодаре. При этом москвичи забили всего два гола, пропустив 12. (Кирилл Бурдаков)

Матчи московских клубов в 19-м туре

Дата

Клуб

Город

Матч

06.12.2019

Динамо

Санкт-Петербург

Зенит — 0:3

06.12.2019

Локомотив

Тула

Арсенал — 0:4

07.12.2019

ЦСКА

Краснодар

Краснодар — 1:1

08.12.2019

Спартак

Москва

Ростов — 1:4

Итого: +0=1-3, мячи 2-12.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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