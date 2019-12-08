Москва в 19-м туре РПЛ: 1 очко, 12 пропущенных голов

19-й тур чемпионата России оказался ужасным для московских клубов.

Три из четырех столичных команд потерпели крупные неудачи, и только ЦСКА добыл ничью в Краснодаре. При этом москвичи забили всего два гола, пропустив 12. (Кирилл Бурдаков)

Матчи московских клубов в 19-м туре

Дата Клуб Город Матч 06.12.2019 Динамо Санкт-Петербург Зенит — 0:3 06.12.2019 Локомотив Тула Арсенал — 0:4 07.12.2019 ЦСКА Краснодар Краснодар — 1:1 08.12.2019 Спартак Москва Ростов — 1:4

Итого: +0=1-3, мячи 2-12.

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