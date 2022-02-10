Московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Динамо» на сборе в Турции

Московское «Динамо» уступило тбилисскому «Динамо» на сборе в Турции.

Единственный гол в матче забил нападающий грузинской команды Усман Камара.

Сегодня, 10 февраля, бело-голубые проведут еще один товарищеский матч против «Сочи». Начало — в 17.00 (мск).

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Динамо Тб» — 0:1 (0:1)

Гол: Камара, 20.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Бальбуэна, Лаксальт, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Галкин, Мазурин, Макаров (Жуковский, 63), Гладышев.

Предупреждения: Галкин, 33. Макаров, 34.

10 февраля.