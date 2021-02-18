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Глава российских судей прокомментировал слухи о своей отставке

17:55
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о своей отставке и рассказал о взаимодействии с Ашотом Хачатурянцем.

— В конце прошлого года появились слухи о вашей отставке. Как прокомментируете? — вопрос Кашшаи.

— Я по-прежнему здесь, как вы видите. Рад, что работаю в России. Желание не исчезло, мотивация есть.

— Осенью некоторые судейские решения комментировали не вы, а председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Вас устраивает такая ситуация? Как делятся ваши функции и полномочия?

— У нас понятное разделение обязанностей. Мы, департамент судейства, учим судей, анализируем их работу, назначаем на игры. Если хотите, это работа учителей. Судейский комитет — это разработка стратегии развития, документов, улучшение условий работы. Есть экспертно-судейская комиссия. За ней остается окончательное мнение о том или ином эпизоде. Система хорошая. Каждый тур, каждую неделю публикуется информация о решениях ЭСК. Нам, департаменту судейства, делать это уже не нужно. А что касается заявлений председателя судейского комитета, конечно, его право так поступать.

(Александр Бобров)

Полностью интервью с Виктором Кашшаи читайте здесь

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