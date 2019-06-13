Кокорин и Мамаев отправляются в колонию. Вот на какой срок

Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Мосгорсуд отменил прежний приговор футболистам и постановил новый – с теми же сроками. Он повторяет прежний, но слегка изменен в части квалификации их действий.

Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действиях подсудимых следует квалифицировать по п.а ч.1 ст. 213 УК

Суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам. Павел Мамаева - к 1 году и 5 месяцам.

В течение двух недель, то есть до конца июня, все четверо отправятся по этапу в одну из колоний общего режима. Скорее всего, колония будет в центральном регионе – в одной из областей, примыкающей к Московской.

Представители Александра Кокорина также намеревались добиваться оправдания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий 8 мая были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Как Мосгорсуд рассматривал апелляции Кокорина и Мамаева, Live